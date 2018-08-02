Göksu Balık'ın sahibi kansere yenildi

İzmit’te geniş bir kesim tarafından tanınan, İzmit marinadaki balıkçı teknelerinden Göksu Balık Restoranın sahibi Ahmet Eşfak Tiltay, bir süredir mücadele ettiği kansere yenildi. Özel bir hastanede tedavi gören Tiltay’ın bugün sabah saatlerinde vefat ettiği öğrenildi. Tiltay’ın ölüm haberi yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Ahmet Eşfak Tiltay’ın cenazesi bugün İzmit Fevziye Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.