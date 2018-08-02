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Bugün 10:49 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:51 TSİ )

Bu ateşe kar dayanmaz…

İzmit Belediye Basketbol Okulu İzmit TEML Salonu’nda harıl harıl çalışıyor, geleceğin perileri ve dev adamları yetişiyor.

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Geçen yıl kurulan İzmit Belediyespor Basketbol Okulu, yaz boyunca da çalışmalarına ara vermeden eğitimlerine devam ediyor. İzmit Endüstri Meslek Lisesi Spor Salonu’nda haftanın 3 günü, pazartesi, çarşamba ve cuma 10.00-15.00 saatleri arasında, 4 ayrı grup halinde çalışan okulda, 7-11 ve 12-16 yaş aralığında erkek ve kız olmak üzere, karışık eğitimler sürüyor. Alt yapı antrenörü Tanju Yamak ve yardımcı antrenör Sevgi Candaz nezdinde çalışmalarını sürdüren minikler ve gençler, önceki gün de 1 saat çalışma yaptı. Sporcu velileri de idmanı yakından izlerken, İzmit Belediyespor alt yapı takımında kızlarda 15, erkeklerde ise 20 basketbolcu bulunuyor.

SICAĞA ALDIRIŞ ETMİYORLAR AMA, SUSUZLUĞA DA DAYANAMIYORLAR…

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Havaların sıcak olması, aşırı nem oranına aldırış etmeden çalışmaları tüm hızıyla sürdüren sporcu adayları, neşe içinde çalışmalarını sürdürüyor. Ancak idman sonrası, hararetle suya hücum eden geleceğin perilerinin imdadına, veliler ve teknik sorumlular yetişiyor.

İZMİT BELEDİYE YETKİLİLERİ ÇALIŞMALARI YAKINDAN İZLİYOR

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Türkiye Kadınlar Basketbol 1.Ligi’nde Kupanın sahibi olan ve ‘bilyoner.com Süper Ligi’ne davet edilen İzmit Belediyespor’un, şampiyon yönetimi de idmanları izliyor. İzmit Endüstri Meslek Lisesi Spor Salonu’nda sık sık hazır bulunan yöneticiler, antrenörlere tam destek veriyor. Önceki günkü idmanda kulübün spor birimi sorumlusu Mithat Ağa, kulüp sekreteri Burçin Eren, Kulüp Menajeri Onur Berber çalışmaları yakından izledi. İzmit Belediyesi Basketbol Kulübünde kayıtlar devam ediyor.

Bugün 10:49 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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