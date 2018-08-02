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Bugün 10:51 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:53 TSİ )

Plaj Futbolu Ligi’nde bol gollü açılış

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, TFF Plaj Futbol Ligi ve Kandıra Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Plaj Futbolu Ligi Kocaeli etabı açılış maçları oynandı. Kandıra Cebeci Plajı’nda oynanan ligin ilk müsabakaları bol gollü oldu.

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Ligin açılış müsabakalarında son maç C Grubu’nda yer alan İzmit G.B ile Üçyoldoğu takımları arasında oynandı. İzmit G.B.’nin üstün oynadığı müsabakada Üçyoldoğu son bölümlerde bulduğu 2 golle 4-4’lük eşitliği bozdu ve sahadan 6-4 galip ayrıldı. Plaj Futbolu Ligi’nde heyecan, bugün oynanacak maçlarla devam edecek.

YUVACIKSPOR İYİ BAŞLADI: 4-2

Günün ikinci mücadelesinde ise B grubunda yer alan Yeşilovaspor ile Yuvacıkspor takımları karşılaştı. Çekişmeli geçen mücadeleden Yuvacıkspor 4-2 galibiyetle ayrılarak, plaj futbolu ligine iyi bir başlangıç yapmış oldu.

KANDIRA ORMAN ÇOK FARKLI: 6-0

Cebeci’de düzenlenen Plaj Futbolu Ligi’nin açılış maçında A Grubunda yer alan Akademi Lise ile Kandıra Orman takımları karşılaştı. Geçen yıl düzenlenen plaj futbolu liginin en centilmen takımı seçilen Akademi Lise, Kandıra Orman karşısında farklı mağlup oldu. Ev sahibi konumundaki Kandıra Orman, açılış maçında, Akademi Lise’yi 6-0’lık skorla yendi.

Bugün 10:51 TSİ - Spor

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