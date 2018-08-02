İzmitliler Pişmaniye Festivali için Mardin’de

İzmit Kaymakam Ersin Emiroğlu, eşi Zeynep Emiroğlu, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, AKP Milletvekilleri Emine Zeybek, Cemil Yaman, İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Belediye Meclis Üyeleri Cemil Kanpara, Ersin Alpaslan, İzmit Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın, Mardin Anadolu İller Derneği Başkanı Necmettin Kaya, STK temsilcileri, pişmaniyeciler, pişmaniye ustaları ve yerel basın mensupları katıldı. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın da festivalin ikinci günü Mardin’e geleceği öğrenildi.

ÇİÇEKLERLE KARŞILANDILAR

Pişmaniye üreticileri, STK temsilcileri ile 75 kişilik bir ekip sabah 7:00’da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yola çıktı. Saat 08:30 sıralarında Mardin Havalaanı’na varan Kocaeli ekibi, havaalanında Kızıltepe Başkan Yardımcısı Cevdet Topal, Kızıltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Müdürü Aydın Mavidemir karşıladı. Havaalanında çiçeklerle karşılanan ekip kendilerini taşıyan otobüslerle iki gün konaklayacakları Midyat Yolu 3. Km de bulunan Erdoba Elegance Otel’e geldi. Burada kahvaltı yapan katılımcılar, ardından odalarına çekilerek dinlendi. Saat 12:00’da Kızıltepe Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ahmet Odabaş’ı makamında ziyaret etti.