Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 10:54 TSİ- Gündem ( G : Bugün 11:00 TSİ )

İzmitliler Pişmaniye Festivali için Mardin’de

10. Uluslararası Pişmaniye Festivali kapsamında İzmit’ten Mardin’e 75 kişilik heyet geldi. 3 gün boyunca Mardin’de hem kültür gezileri hem ziyaret hem de festivali icra edecek olan grup, Mardinlilere İzmit pişmaniyesi yedirecek.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Kaymakam Ersin Emiroğlu, eşi Zeynep Emiroğlu, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, AKP Milletvekilleri Emine Zeybek, Cemil Yaman, İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Belediye Meclis Üyeleri Cemil Kanpara, Ersin Alpaslan, İzmit Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın, Mardin Anadolu İller Derneği Başkanı Necmettin Kaya, STK temsilcileri, pişmaniyeciler, pişmaniye ustaları ve yerel basın mensupları katıldı. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın da festivalin ikinci günü Mardin’e geleceği öğrenildi.

ÇİÇEKLERLE KARŞILANDILAR

Pişmaniye üreticileri, STK temsilcileri ile 75 kişilik bir ekip sabah 7:00’da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yola çıktı. Saat 08:30 sıralarında Mardin Havalaanı’na varan Kocaeli ekibi, havaalanında Kızıltepe Başkan Yardımcısı Cevdet Topal, Kızıltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Müdürü Aydın Mavidemir karşıladı. Havaalanında çiçeklerle karşılanan ekip kendilerini taşıyan otobüslerle iki gün konaklayacakları Midyat Yolu 3. Km de bulunan Erdoba Elegance Otel’e geldi. Burada kahvaltı yapan katılımcılar, ardından odalarına çekilerek dinlendi. Saat 12:00’da Kızıltepe Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ahmet Odabaş’ı makamında ziyaret etti.

pankart-1533196650.jpg

toplu-1533196656.jpg

Bugün 10:54 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Çayırova'da başkan yardımcısı görevden alındı! mask
Çayırova'da başkan yardımcısı görevden alındı!
Selin Atatürk Bulvarındaki zararı tam 1 milyon! mask
Selin Atatürk Bulvarındaki zararı tam 1 milyon!
Ailelere kritik uyarı: Birçok ülke alarma geçti! mask
Ailelere kritik uyarı: Birçok ülke alarma geçti!
Bonzaiden sonra yeni tehlike: Skunk mask
Bonzaiden sonra yeni tehlike: Skunk
Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 2 yaralı mask
Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 2 yaralı
Midye kaçakçıları yakın takipte mask
Midye kaçakçıları yakın takipte
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Eryarsoy: Ankara'ya Kocaeli'den 80 otobüs gidecek mask
Eryarsoy: Ankara'ya Kocaeli'den 80 otobüs gidecek
Damat, gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki... mask
Damat, gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki...
Kartepe'de cinayet: 2 ÖLÜ mask
Kartepe'de cinayet: 2 ÖLÜ
Sepetçi Köyü ayaklandı! mask
Sepetçi Köyü ayaklandı!
Çayırova'da başkan yardımcısı görevden alındı! mask
Çayırova'da başkan yardımcısı görevden alındı!
Kredi kartıyla alışverişe dikkat! Fiyat farkı zor durumda bırakmasın... mask
Kredi kartıyla alışverişe dikkat! Fiyat farkı zor durumda bırakmasın...

GALERİ

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü 3 yaralı! mask
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü 3 yaralı!
PKK'lı teröristlerden hain tuzak: Anne ve 11 aylık oğlu şehit... mask
PKK'lı teröristlerden hain tuzak: Anne ve 11 aylık oğlu şehit...
LPG'li otomobil alev alev yandı mask
LPG'li otomobil alev alev yandı
Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi mask
Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
Esnaf selden derin yara aldı mask
Esnaf selden derin yara aldı
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu mask
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL