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"Ölüm yolu" yine meclis gündeminde

Yıllardır yapımı için tarihler verilen ve kazaların eksik olmadığı Kandıra – İzmit arası duble yoluna ilişkin Meclise soru önergesi veren CHP PM Üyesi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar daha önce yapılan açıklamaları hatırlatarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın bu konuda adımlar atması gerektiğini belirtti.

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Yıllardır yapımı için tarihler verilen ve kazaların eksik olmadığı Kandıra – İzmit arası duble yoluna ilişkin Meclise soru önergesi veren CHP PM Üyesi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar daha önce yapılan açıklamaları hatırlatarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın bu konuda adımlar atması gerektiğini belirtti.

HER YIL HİZMETE GİRİYOR

19 Kasım 2016 tarihinde dönemin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ve Milli Savunma Bakanı  Fikri Işık’ın temelini attığı duble yola ilişkin Fikri Işık’ın 2018 yılında yolun biteceği sözlerine dikkat çeken Akar, geçen 1,5 yılda hiçbir çalışmanın olmadığını söyledi. Akar daha önce vermiş olduğu önerge cevabının altını çizerek 04.03.2016 tarihinde işe başlama ve kamulaştırmaların devam ettiği ve yolun bitiminin 2019 yılında olacağının belirtilmesine rağmen ciddi hiçbir çalışmanın olmadığı yolda kazalarınsa artarak devam ettiğini belirtti.

Akar’ın Ulaştırma Bakanının cevaplamasını istediği sorularsa şöyle;

-Kandıra yolu için önemli ve gerekli olan duble yola ilişkin ihale süreci hangi tarihte başlamış ve sonuçlanmıştır?

-İhaleyi alan firma tarafından yolun bitiş tarihi olarak hangi tarih ön görülmüştür?

-Dönemin Milli Savunma Bakanı Fikri Işık tarafından 2018 yılı sonunda yolun biteceği sözleri hangi kriterler göz önüne alınarak açıklanmıştır?

-Bugüne kadar ciddi hiçbir çalışmanın olmayışının nedenleri nedir? Duble yolun hizmete giriş tarihi için Bakanlığınızın belirlemiş olduğu bir tarih var mıdır?

Bugün 10:59 TSİ - Siyaset

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