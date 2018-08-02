Yanlış parka ekiplerden ceza!

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kurallara uymayanları affetmiyor. 7 gün 24 saat boyunca görev başında olan İzmit Zabıtası, olumsuzluklara da anında müdahale ediyor. Ekipler, kaldırımlara, yaya geçiş yerlerine park eden 45 sürücü hakkında yasal işlem yaptılar. Sürücülerden kaldırımlara, yaya ve engelli geçiş yerlerine araçlarını park etmemelerini isteyen Zabıta yetkilileri "Kurallara uymayanları affetmemiz mümkün değil" dediler.
ÇEVRE KİRLİLİĞİNE İZİN YOK
Zabıta ekipleri, şehrin özellikle şehir merkezinde kaldırımlara, yol kenarlarına, kağıt, karton, koli, inşaat atığı gibi atık bırakanları da affetmiyor. Yapılan denetim ve kontrollerde çevre kirliliğine neden olan 173 olumsuzluğa müdahale eden ekipler, kişiler hakkında da yasal işlem yaptılar. İzmit Zabıtası, elektrik direklerine, trafolara, duvarlara izinsiz olarak afiş asarak görsel kirlilik oluşturanların peşini de bırakmıyor. Başta şehir merkezi olmak üzere muhtelif yerlerinde 125 adet afiş asıldıkları yerlerden tek tek sökülerek asanlar hakkında da Kabahatler Kanununa istinaden işlem yaptılar.
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Yorumlar
(1 )
Aydın Yıldız - Bu İzmit neresiymis mehmetalipasa dahilmi? Zabıta ekipleri çalışıyormuş kaldırımlar kahveci sandalyesi ve hukuksuz parktan geçilmiyor siz nerede çalışıyorsunuz.
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