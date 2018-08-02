Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:07 TSİ- Gündem ( G : Bugün 11:12 TSİ )

Yanlış parka ekiplerden ceza!

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kurallara uymayanları affetmiyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kurallara uymayanları affetmiyor. 7 gün 24 saat boyunca görev başında olan İzmit Zabıtası, olumsuzluklara da anında müdahale ediyor. Ekipler, kaldırımlara, yaya geçiş yerlerine park eden 45 sürücü hakkında yasal işlem yaptılar. Sürücülerden kaldırımlara, yaya ve engelli geçiş yerlerine araçlarını park etmemelerini isteyen Zabıta yetkilileri "Kurallara uymayanları affetmemiz mümkün değil" dediler.

ÇEVRE KİRLİLİĞİNE İZİN YOK

Zabıta ekipleri, şehrin özellikle şehir merkezinde kaldırımlara, yol kenarlarına, kağıt, karton, koli, inşaat atığı gibi atık bırakanları da affetmiyor. Yapılan denetim ve kontrollerde çevre kirliliğine neden olan  173 olumsuzluğa müdahale eden ekipler, kişiler hakkında da yasal işlem yaptılar. İzmit Zabıtası, elektrik direklerine, trafolara, duvarlara  izinsiz olarak afiş asarak görsel kirlilik oluşturanların peşini de bırakmıyor. Başta şehir merkezi olmak üzere muhtelif yerlerinde 125 adet afiş asıldıkları yerlerden tek tek sökülerek asanlar hakkında da Kabahatler Kanununa istinaden işlem yaptılar.

Bugün 11:07 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Aydın Yıldız - Bu İzmit neresiymis mehmetalipasa dahilmi? Zabıta ekipleri çalışıyormuş kaldırımlar kahveci sandalyesi ve hukuksuz parktan geçilmiyor siz nerede çalışıyorsunuz.

Yanıtla . 0Beğen 02 Ağustos 13:56

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Çayırova'da başkan yardımcısı görevden alındı! mask
Çayırova'da başkan yardımcısı görevden alındı!
Selin Atatürk Bulvarındaki zararı tam 1 milyon! mask
Selin Atatürk Bulvarındaki zararı tam 1 milyon!
Ailelere kritik uyarı: Birçok ülke alarma geçti! mask
Ailelere kritik uyarı: Birçok ülke alarma geçti!
Bonzaiden sonra yeni tehlike: Skunk mask
Bonzaiden sonra yeni tehlike: Skunk
Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 2 yaralı mask
Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 2 yaralı
Midye kaçakçıları yakın takipte mask
Midye kaçakçıları yakın takipte
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Eryarsoy: Ankara'ya Kocaeli'den 80 otobüs gidecek mask
Eryarsoy: Ankara'ya Kocaeli'den 80 otobüs gidecek
Damat, gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki... mask
Damat, gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki...
Kartepe'de cinayet: 2 ÖLÜ mask
Kartepe'de cinayet: 2 ÖLÜ
Sepetçi Köyü ayaklandı! mask
Sepetçi Köyü ayaklandı!
Çayırova'da başkan yardımcısı görevden alındı! mask
Çayırova'da başkan yardımcısı görevden alındı!
Kredi kartıyla alışverişe dikkat! Fiyat farkı zor durumda bırakmasın... mask
Kredi kartıyla alışverişe dikkat! Fiyat farkı zor durumda bırakmasın...

GALERİ

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü 3 yaralı! mask
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü 3 yaralı!
PKK'lı teröristlerden hain tuzak: Anne ve 11 aylık oğlu şehit... mask
PKK'lı teröristlerden hain tuzak: Anne ve 11 aylık oğlu şehit...
LPG'li otomobil alev alev yandı mask
LPG'li otomobil alev alev yandı
Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi mask
Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
Esnaf selden derin yara aldı mask
Esnaf selden derin yara aldı
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu mask
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL