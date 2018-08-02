İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde uzun yıllar esnaflık yapan, mahallenin sevilen isimlerinden, Mehmet Ali Paşa Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği’nin kurucu üyesi Sinan Can vefat etti. Bir süredir mücadele ettiği amansız hastalığa yenilen Can'ın cenazesi bugün Mehmet Ali Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
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İzmitli esnaf Sinan Can vefat etti
İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde uzun yıllar esnaflık yapan, mahallenin sevilen isimlerindenSinan Can vefat etti.
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Bugün 11:21 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz