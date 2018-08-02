Tuğçe Avrupa’nın zirvesine abone

BEDER ALMANYA’DA DA ZİRVEDEYDİ…

Büyükşehir Kağıtspor’un Dünya 3’üncüsü sporcusu Tuğçe, geçen hafta Çek Cumhuriyeti’nde kürsünün zirvesine çıkıp, altın madalya kazanmıştı. Mavi Beyazlı sporcumuz, bu sefer de Almanya’da İstiklal Marşımızı okuttu. Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenen 38 ülkeden 565 sporcunun mücadele ettiği Judo Gençler Avrupa Kupası’nda, milli takımı temsilen, 48 kiloda mindere çıkan Tuğçe Beder, şampiyon oldu.