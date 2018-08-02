Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:28 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:30 TSİ )

Tuğçe Avrupa’nın zirvesine abone

Başarılı milli Judocumuz Tuğçe Beder, katıldığı son 3 Avrupa Kupası’ndan da madalyayla dönmeyi başardı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

BEDER ALMANYA’DA DA ZİRVEDEYDİ…

Büyükşehir Kağıtspor’un Dünya 3’üncüsü sporcusu Tuğçe, geçen hafta Çek Cumhuriyeti’nde kürsünün zirvesine çıkıp, altın madalya kazanmıştı. Mavi Beyazlı sporcumuz, bu sefer de Almanya’da İstiklal Marşımızı okuttu. Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenen 38 ülkeden 565 sporcunun mücadele ettiği Judo Gençler Avrupa Kupası’nda, milli takımı temsilen, 48 kiloda mindere çıkan Tuğçe Beder, şampiyon oldu.

Bugün 11:28 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Büyük kaptan İshak Topçu! mask
Büyük kaptan İshak Topçu!
Kamp Von Resort Otel’de mask
Kamp Von Resort Otel’de
Muhammed Kanık geri döndü mask
Muhammed Kanık geri döndü
Murat Şahin: BAL’da mücadele etmek hiç kolay değil mask
Murat Şahin: BAL’da mücadele etmek hiç kolay değil
Amatör 2018-19 için geri sayım başladı… mask
Amatör 2018-19 için geri sayım başladı…
54’lük Cevat Şahin oğullarıyla forma giyiyor mask
54’lük Cevat Şahin oğullarıyla forma giyiyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Eryarsoy: Ankara'ya Kocaeli'den 80 otobüs gidecek mask
Eryarsoy: Ankara'ya Kocaeli'den 80 otobüs gidecek
Damat, gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki... mask
Damat, gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki...
Kartepe'de cinayet: 2 ÖLÜ mask
Kartepe'de cinayet: 2 ÖLÜ
Sepetçi Köyü ayaklandı! mask
Sepetçi Köyü ayaklandı!
Çayırova'da başkan yardımcısı görevden alındı! mask
Çayırova'da başkan yardımcısı görevden alındı!
Kredi kartıyla alışverişe dikkat! Fiyat farkı zor durumda bırakmasın... mask
Kredi kartıyla alışverişe dikkat! Fiyat farkı zor durumda bırakmasın...

GALERİ

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü 3 yaralı! mask
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü 3 yaralı!
PKK'lı teröristlerden hain tuzak: Anne ve 11 aylık oğlu şehit... mask
PKK'lı teröristlerden hain tuzak: Anne ve 11 aylık oğlu şehit...
LPG'li otomobil alev alev yandı mask
LPG'li otomobil alev alev yandı
Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi mask
Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
Esnaf selden derin yara aldı mask
Esnaf selden derin yara aldı
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu mask
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL