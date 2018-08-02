Amatör 2018-19 için geri sayım başladı…

U-15 ve U-17 Amatör Futbol Ligleri Kura Çekimi törenleri de bir gün sonra, yani 9 Ağustos Perşembe günü saat 18.00’de ve yine Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Eğitim Salonunda yapılacak.
1.KÜME VE SÜPER LİG KURALARI 14 AĞUSTOS’TA…
2018-2019 Sezonunda başlayacak olan 1.Amatör Küme Futbol Ligi ve Amatör Süper Futbol Ligi Kura çekimi ise 14 Ağustos Salı günü saat 17.00’de aynı yerde gerçekleşecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz