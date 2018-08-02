Midye kaçakçıları yakın takipte

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni av sezonunda kaçak ve usulsüz avlanmanın önlenmesi amacıyla gece ve gündüz devriyelerini sıklaştırdı. Bu kapsamda Derince İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de, ilçe sınırlarında bulunan gölet ve derelerde kaçak avlanmalara karşı denetimlerini sürdürüyor. Sık sık alanları kontrol eden jandarma ekipleri, kaçak ve usulsüz avcılık yaptıkları tespit edilen şahıslara idari para cezası uyguluyor. Ekipler ayrıca avlanma usulleri ile ilgili bilgilendirmeler yaparak vatandaşların cezai yaptırımla karşı karşıya kalmamaları için yoğun çaba harcıyor. İlçe Jandarma komutanlıklarınca icra edilen devriyelerle, usulsüz avlanmanın önüne geçilerek doğanın ve av hayvanların korunması amaçlanmıyor.