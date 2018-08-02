Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni av sezonunda kaçak ve usulsüz avlanmanın önlenmesi amacıyla gece ve gündüz devriyelerini sıklaştırdı. Bu kapsamda Derince İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de, ilçe sınırlarında bulunan gölet ve derelerde kaçak avlanmalara karşı denetimlerini sürdürüyor. Sık sık alanları kontrol eden jandarma ekipleri, kaçak ve usulsüz avcılık yaptıkları tespit edilen şahıslara idari para cezası uyguluyor. Ekipler ayrıca avlanma usulleri ile ilgili bilgilendirmeler yaparak vatandaşların cezai yaptırımla karşı karşıya kalmamaları için yoğun çaba harcıyor. İlçe Jandarma komutanlıklarınca icra edilen devriyelerle, usulsüz avlanmanın önüne geçilerek doğanın ve av hayvanların korunması amaçlanmıyor.
Bugün 11:32 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 11:34 TSİ )
Midye kaçakçıları yakın takipte
Derince'de jandarma ekipleri, gölet ve derelerde kaçak avlanma olaylarına göz açtırmıyor.
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Bugün 11:32 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz