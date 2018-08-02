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Derince’de kurban yerleri için kura çekildi

Derince Belediyesi tarafından bu yıl Kadırga Mesire Alanı’nda kurulacak olan kurban satış yerleri için kura çekimi yapıldı.

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Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçede son hazırlıkları yapan Derince Belediyesi, bu yıl kurban pazarını Çınarlı Mahallesi’nin üst kısmında bulunan Kadırga Mesire Alanı’nda kuracak. Kurban Bayramı öncesinde belirlediği satış noktaları için başvuruları alan Derince Belediyesi ekipleri kurban satış yerleri için kura çekimi düzenledi. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kura çekimi ile satış yerleri sahiplerine teslim edildi. Kura çekiminin ardından söz alan Derince Belediyesi Veterineri Deniz Yayla da kurbanlıklarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

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