KYÖD Başkanı Turan: KYÖD'e talip olunacağını beklemiyorduk

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi encümeni dün Genel Sekreter Yardımcısı Doğan Erol başkanlığında toplanmıştı. Encümende Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) lokalinin kiralama ihalesi de gerçekleşmiş, KYÖD kurulduğu 1993 yılından itibaren Kemal Paşa Mahallesi Metropol İş Merkezi 5. Kat No:31 adresinde hizmet verdiği lokalini kaybetmişti. Konu ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan KYÖD Başkanı Didem Turan, “Biz şu anda bugün bir değerlendirme toplantısı yağacağız. Bir takım temaslarımız var ama ayrıntı vermek istemiyorum. Tabii yeni yer önerileri var. Bu bir süreç ihalenin kesinleşmesini bekleyeceğiz. Ondan sonrada eğer ihale kesinleşirse alan arkadaşlarla görüşeceğiz tekrardan. Benim gönlüm ihalenin iptal edilmesi yönünde. İhaleye giren kurumlar buraya ticari olarak bakıyorlar. 21 bin 500 lira kira bedeli ödenebilir gelmiyor bana çünkü çok yüksek bir fiyat” ifadelerini kullandı

KYÖD KENDİNE YENİ ALANLAR BULACAKTIR

Turan konuşmasında, “Daha önceki dönemlerde belediyenin belirlediği bedel vardı sözleşmeyi devam ettiriyorduk. Bu sene de öyle olmasını bekliyorduk. KYÖD’ün yerine talip olunacağı beklemiyorduk ve belediye de izin vermez diye düşünüyorduk ama maalesef öyle olmadı. Bizim halimizde olan kurum ve kuruluşlar da var. İhale açılarak yapılsa da sözleşmelerini yeniliyorlar. KYÖD’ün 25 yıldır orada kiracı olmasını da göz önüne alarak, ihaleye katılan olmaz diye bekledik. Ben tabiiki KYÖD Başkanı olarak 25 yıllık lokalimi kaybetmek istemiyorum. İhale sonucu resmileşinceye kadar bekleyeceğiz. Bu konuda da birkaç görüşme yapacağım. Olmazsa da KYÖD kendine yeni alanlar bulacaktır” ifadelerinde bulundu.