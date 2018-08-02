İzmit’te kurbanlıklar pazara iniyor

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kurban Hizmetleri Komisyonu’nun aldığı karara göre kurbanlıkların 15 günden önce kurban satış yerlerinde olmasının yasak olduğu hatırlatılarak “ komisyonun kararı doğrultusunda Modern Hayvan Pazarı’nda büyük ve küçükbaş kurbanlık satışları önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren başlayacaktır. Hayvan Pazarı’nda bütün hazırlıklar tamamlandı. Zabıta, emniyet ve jandarma ekipleri kurbanlık satış süresince denetimler yapılacaktır” denildi. Açıklamada Modern Hayvan Pazarı’ında çok az sayıda kurbanlık satış yeri kaldığı, konuyla ilgilenenlerin Zabıta Müdürlüğü’ne başvurabilecekleri de hatırlatıldı.