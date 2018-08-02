Kartepe Zirvesi'nin bu yılki teması: Göç, Mültecilik ve İnsanlık

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde her yıl ekim ayında Kartepe’de düzenlenen ve başta ülkemiz olmak üzere dünyayı etkisi altına almış önemli sosyal ve siyasal konuların işlendiği Kartepe Zirvesi, bu yıl da insanlığı derinden etkileyen bir konuyu masaya yatırmaya hazırlanıyor. Kartepe Zirvesi 2018, bu yıl 26-28 Ekim tarihlerinde yapılacak.

“KÜRESEL DARBE DÜZENİ”

Her yıl, Kartepe Zirvesi’nin ana konusunu; dünyaya ve dolayısıyla Türkiye’ye yakından temas eden, insanı ve insanlığı ilgilendiren başlıklar oluşturuyor. Küresel krizlerin ve iş birliği fırsatlarının her alandan üst düzey isimler tarafından tartışıldığı küresel bir zirve olmayı hedefleyen Kartepe Zirvesi; geçtiğimiz yıl Gunter Verhaugen, İbrahim Kalın, Numan Kurtulmuş gibi isimlerin yanı sıra 27 ülkeden 187 uzman katılımcıyla “Küresel Darbe Düzeni” temasını işlemişti. Zirve sonunda 33 tespit ve öneriden oluşan ‘Darbelere Karşı Uluslararası Dayanışma Çağrısı’ başlıklı deklarasyon metni, Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Temsilciliği’ne teslim edilmiş, aynı zamanda dünya kamuoyuna sunulmuştu.

“GÖÇ, MÜLTECİLİK ve İNSANLIK”

Zirve, bu yıl da Türkiye ve dünyadan çok sayıda bilim insanı, akademisyen, entelektüel, siyasetçi ve medya mensubunun katılımıyla küresel bir sorunu mercek altına almaya hazırlanıyor. Dünyanın makro sorunlarını teşhis eden ve çözüm üreten, bilimsel ve felsefi niteliği yüksek uluslararası bir buluşma olan Kartepe Zirvesi’nin bu yılki başlığı: “Göç, Mültecilik ve İnsanlık”.

2 KONFERANS, 2 PANEL, 2 ÇALIŞTAY, 22 PANEL, 11 OTURUM

Kartepe Zirvesi 2018 programı Göç ve Mültecilik ekseninde şekillenecek ve her biri konuyu farklı bir boyuttan derinlemesine ele alacak olan 2 konferans, 2 açılış panel toplantısı, 2 çalıştay, 22 panel, 11 akademik oturum ve etkinliklerden oluşacak. “Göç ve Mültecilik” kavramlarının Türkiye ve dünya açısından çok yönlü bir perspektifle değerlendirileceği Kartepe Zirvesi 2018’de elde edilen sonuçlar; bir önceki yılda olduğu gibi bildirgeye dönüştürülerek başta Birleşmiş Milletler olmak üzere dünyadaki pek çok politika yapıcı ve karar alıcı kurumla resmi olarak paylaşılacak.

BAŞVURULAR 17 AĞUSTOS’A KADAR

Şimdiden yerli ve yabancı entelektüel, bilim insanı, siyasetçi ve medya mensubunun yoğun ilgi gösterdiği Kartepe Zirvesi 2018 akademik oturumları için tebliğ başvuruları ise 17 Ağustos 2018 tarihine kadar devam edecek.