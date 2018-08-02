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Bugün 12:10 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:15 TSİ )

Kartepe Kupası’nda 2 maçta 18 gol atıldı

Kentimizin en eski organizasyonlarından biri olan Kartepe Kupası maçları hızla sürüyor. Önceki gün oynanan maçlarda toplam 18 gol atıldı. Bir maç 5-5 berabere bitti, 10 gol vardı, ama galip yoktu.

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Arslanbey Stadı’nda oynanan iki maçta gol yağmuru sürdü. 180 dakikada toplam 18 gol atıldı. Köseköy Ateşspor ilk galibiyetini ilk maçta aldı, Suadiyespor  ile Karatepespor gol düellosu geçen maçta tam 5-5 berabere kaldı.

İLK MAÇTA8 GOL, İKİNCİ MAÇTA 10 GOL…

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Günün ilk maçında Köseköy Ateşspor, Sarımeşespor’u 5-3 yendi ve ilk galibiyetini aldı. Mağlup durumdayken beraberliği sağlayan Sarımeşespor, maçın son dakikalarında kalesinde gördüğü gollerle ilk yenilgisini aldı. Günün ikinci maçında ise Suadiyespor ile Karatepespor gol düellosu şeklinde geçen maçta puanları paylaştı. 10 gol vardı ama galip yoktu. Her iki takım da birer puanı 5’er golle alarak turnuvaya başladı. Maçın ilk yarısını Suadiyespor 2-1 önde tamamladı. Ancak 2. yarıda daha atak futbol oynayan Karatepespor 3-2 öne geçti, galibiyeti koruyamadı. Her iki takım birer puana razı oldu. Kartepe futbol turnuvasında, Acısu Stadı’nda, bugün yarın ve pazar günü oynanacak maçlarla şampiyonaya devam edilecek.

KÖSEKÖY ATEŞ: 5 SARIMEŞESPOR: 3

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STAT: Arslanbey

HAKEMLER: Efrahim Yılmaz ***, Gökmen Ortak ***, Halid Çetinkaya ***

KÖSEKÖY ATEŞSPOR: Emre ***, Soner ***, Mehmet *** (Samet **), Mecit ***, Emircan ***, Çetin *** (Emirhan Akgün ***), Oğuzhan ***, Ekrem *** (Mertcan **), Sakıp *** (Buğra ***), Sinan ***, Kemal *** (Recep **)

SARIMEŞESPOR: Yavuz **, Fatih Kızmaz ***, Mert İnan  (H.İbrahim **), Kadem *** (Furkan **), Mert Ertan ** (Mustafa **), Semih ** (Yağız **), Taha ***, Ertan **, Tarık ***, Berkay **, Bedirhan *** (M.Ali **)

GOLLER: Sinan Dk.11 (P), Çetin Dk.24, Ekrem Dk.29, Buğra Dk.78. Emirhan Akgün Dk.80 (Köseköy Ateşspor), Bedirhan Dk.8, Tarık Dk.40, Taha Dk.52 (Sarımeşespor)

SUADİYESPOR: 5 KARATEPESPOR: 5

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STAT: Arslanbey

HAKEMLER: Gökmen Ortak ***, Efrahim Yılmaz ***, Halid Çetinkaya ***

SUADİYESPOR: Erman ***, Selman ***, Cevat ***, Aykut **, Ali Sezgin ***, Emre **, Mehmet ** (Özgür **, Burak ****, K.Mehmet **, Ahmet *** (Sertan **), Mustafa ***

KARATEPESPOR: Muhammet ***, Ahmet **, Kerem ***, Hami ** (Ferdi **), Bilal ***, Samet **, Halil **** (Hüseyin **), Bedirhan **, Ufuk ***, Celil ** (Yasin **), Abdullah ** (Coşkun **)

GOLLER: Burak Dk.16-37-55, Aykut Dk.62, Selman Dk.72 (P)(Suadiyespor), Halil Dk.14-51-70, Bilal Dk.46, Ufuk Dk.60 (Karatepespor)

Bugün 12:10 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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