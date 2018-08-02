Suadiyespor takımında yer alan 54 yaşındaki futbolcu Cevat Şahin, iki oğlu Selman ve Aykut ile birlikte Kartepe Kupası’nda futbol oynuyor. Şahin iki oğlu Selman ve Aykut ile birlikte futbol oynamanın olumlu duygusunu yaşıyor.
Bugün 12:14 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:15 TSİ )
54’lük Cevat Şahin oğullarıyla forma giyiyor
Suadiyespor takımında yer alan 54 yaşındaki futbolcu Cevat Şahin, iki oğlu Selman ve Aykut ile birlikte Kartepe Kupası’nda futbol oynuyor.
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Bugün 12:14 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz