54’lük Cevat Şahin oğullarıyla forma giyiyor

Suadiyespor takımında yer alan 54 yaşındaki futbolcu Cevat Şahin, iki oğlu Selman ve Aykut ile birlikte Kartepe Kupası’nda futbol oynuyor. Şahin iki oğlu Selman ve Aykut ile birlikte futbol oynamanın olumlu duygusunu yaşıyor.