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Genç İzmitliler, 250 çocuğu sevindirecek

Genç İzmitliler Platformu Kurban Bayramı’ı için 250 çocuğu giydirecek.

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Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda 150 çocuğu giydirerek bayramın bereketini yaşayan Genç İzmitliler Platformu üyeleri bu bayram sayıyı 250’ye çıkardı. Başkan Şengöz, çocukların tamamen İzmit Kaymakamlığı tarafından belirlenen gerçekten ihtiyaç sahibi oluklarını söyledi.

ÇOCUK GÜLERSE DÜNYA GÜLER

Platform Başkanı Samet Şengöz yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda 150 çocuğumuzu giydirerek bayramın bereketini, onların yüzlerindeki tebessümü ve heyecanı en derinden yaşadık. Bu bayram da arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda 250 ihtiyaç sahibi çocuğumuzu sevindirmeyi amaçlıyoruz. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Çocuk gülerse dünya güler. Bu yüzden arkadaşlarımız ve ben bu tür projelere çok önem veriyoruz. İnşallah Kurban Bayramı’nı da sevinç içinde ve gönül huzuru ile yaşayacağız. Çocuklarımız İzmit Kaymakamlığı tarafından belirlenen tesbit edilen ailelerden. İnşallah yine gülen yüzlerle bayrama gireceğiz.“ dedi.

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