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7 yıldızlı Başiskele’nin BAL’daki gururu Doğantepespor sezonu açtı

Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcilerimizden Başiskele Doğantepespor sezonu açtı. 36 kişilik ilk antrenmanda yönetim, teknik ekip ve futbolcular tanıştı.

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Yeni sezonu yeni umutlarla açan Başiskele Doğantepespor ilk antrenmanını Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Stadı’ndayaptı. Teknik Direktör Murat Şahin denetiminde gerçekleşen çalışmaya 36 futbolcu katıldı. Antrenman öncesi kurban kesildi ve dualar okundu. Ardından sahaya geçildi ve Şahin futbolcularla kısa bir süre toplantı yaptıktan sonra antrenman başladı. 

2 GRUP HALİNDE DÜZ KOŞU

Antrenman ısınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından Murat Şahin takımı 2 gruba ayırdı ve 3 set üzerinden 10’ar dakikalık hafif tempolu düz koşu yaptırdı. İdari Menajer Yalçın Kıldıran saha ortasına geldi 11 futbolcuyu ayırdı ve futbolculara topla çalışmalara başlanıldığında kendilerine haber verileceğini ifade etti.

KAMPA KADAR 1 YA DA 2 HAZIRLIK MAÇI

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Denge ve kuvvet çalışmalarının ardından antrenman sona erdi. Günde çift antrenman yapacak olan Doğantepespor sezon öncesi ilk etap çalışmaları kapsamında 1 ya da 2 hazırlık maçı yapmayı düşünüyor. Kulübün İdari Menajeri Yalçın Kıldıran olacak, teknik adam Murat Şahin’e yeni sezonda Muhammed Kanık yardımcılık yapacak, kaleci antrenörlüğüne ise Metin Gencer devam edecek.

Doğantepespor’un yeni sezon kadrosu

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İshak Topçu

Adrurrahman Kırmacı

Mustafa Ertuğ

Tevfik Işık

Aykut Öngel

Samson

Salamon

Mustafa Aslan

Özgür Tınaz

Ercan Yaşa

Enes Sülün

Adem Çolakoğlu

Doğukan Lüleci

Oğulcan Keskin

Tunahan Uçak

Uygar Üstün

Muhammed Tan

Gökhan Şanlıtürk

Kadir Kalaycı

Murat Çalışkan

Bilal

Umutcan

Emrah

Sami Çetin

Özcan

Eray

Mirsat

Melih

Berat

Abdullah

Bugün 12:22 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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