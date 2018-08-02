7 yıldızlı Başiskele’nin BAL’daki gururu Doğantepespor sezonu açtı

Yeni sezonu yeni umutlarla açan Başiskele Doğantepespor ilk antrenmanını Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Stadı’ndayaptı. Teknik Direktör Murat Şahin denetiminde gerçekleşen çalışmaya 36 futbolcu katıldı. Antrenman öncesi kurban kesildi ve dualar okundu. Ardından sahaya geçildi ve Şahin futbolcularla kısa bir süre toplantı yaptıktan sonra antrenman başladı.
2 GRUP HALİNDE DÜZ KOŞU
Antrenman ısınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından Murat Şahin takımı 2 gruba ayırdı ve 3 set üzerinden 10’ar dakikalık hafif tempolu düz koşu yaptırdı. İdari Menajer Yalçın Kıldıran saha ortasına geldi 11 futbolcuyu ayırdı ve futbolculara topla çalışmalara başlanıldığında kendilerine haber verileceğini ifade etti.
KAMPA KADAR 1 YA DA 2 HAZIRLIK MAÇI
Denge ve kuvvet çalışmalarının ardından antrenman sona erdi. Günde çift antrenman yapacak olan Doğantepespor sezon öncesi ilk etap çalışmaları kapsamında 1 ya da 2 hazırlık maçı yapmayı düşünüyor. Kulübün İdari Menajeri Yalçın Kıldıran olacak, teknik adam Murat Şahin’e yeni sezonda Muhammed Kanık yardımcılık yapacak, kaleci antrenörlüğüne ise Metin Gencer devam edecek.
Doğantepespor’un yeni sezon kadrosu
İshak Topçu
Adrurrahman Kırmacı
Mustafa Ertuğ
Tevfik Işık
Aykut Öngel
Samson
Salamon
Mustafa Aslan
Özgür Tınaz
Ercan Yaşa
Enes Sülün
Adem Çolakoğlu
Doğukan Lüleci
Oğulcan Keskin
Tunahan Uçak
Uygar Üstün
Muhammed Tan
Gökhan Şanlıtürk
Kadir Kalaycı
Murat Çalışkan
Bilal
Umutcan
Emrah
Sami Çetin
Özcan
Eray
Mirsat
Melih
Berat
Abdullah
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz