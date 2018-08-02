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Murat Şahin: BAL’da mücadele etmek hiç kolay değil

Geçen sezon BAL’da mücadele eden Derincespor’da teknik adamlık yapan ve Kocaelispor’un da eski futbolcularından Murat Şahin yeni sezonda yine BAL’da yer alan Başiskele Doğantepespor’u çalıştıracak.

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Genç teknik adam yaptığı değerlendirmede şu şekilde konuştu: Hayırlısı ile sezonu açtık. Şu bir gerçek ki Türk futbolu zor günler geçiriyor. Kulüpler anlamsız anlamsız harcamalar yaparak bir bir batıyor. Rakamlar uçmuş gidiyor ve kimse bundan ders çıkarmıyor. 

ENTERESAN BİR LİG

Bölgesel Amatör Lig de çok enteresan bir lig. Bazı takımların maliyeti 2. Lig takımları seviyesinde. 150-200 bin liralara transfer yapılıyor. Mesele Adıyaman bir forvete 200 bin lira veriyor. Olacak iş değil. Grupta şampiyon olsan da seni çıkartmıyorlar ve “Bir kez daha oyna” diyorlar. Yanımızdaki Altınova geçen sezon iki final maçını da son dakikada yediği golle kaybetti ve 3. Lig’e çıkamadı. O kadar emek boşa gitti.

LİGİ AMORTİ ETMEK DE BAŞARIDIR

Doğantepe olarak iyi şeyler yapmak istiyoruz tabii ki. Bu bölge insanı futbolu seviyor, takımlarına çok bağlılar. Bana göre BAL’da ligi amorti etmek de başarıdır. Çünkü kendi il takımları arasında da rekabet etmen gerekiyor. Çayırova, Derince ve Derbent rakibimiz olacak. 4 takımla Kocaeli’yi temsil edeceğimiz için büyük ihtimalle aynı grupta yer alacağız. Henüz kadromuzu kurmadık. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bolu kampına kadar belli bir seviyeye ulaşırız. Yeni sezonun tüm takımlara hayırlar getirmesini dilerim.

Bugün 12:26 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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