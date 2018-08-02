Serhat Hozar: En büyük destekçimiz Hüseyin Ayaz

Geçmiş dönemlerde Doğantepe ekibi ile yöneticilik yapan Serhat Hozar son genel kurulun ardından kulübün başkanı oldu. Hozar ilk açıklamalarını gazetemize yaptı ve yeni sezondan beklentilerini şu şekilde paylaştı: Mücadele eden hırslı bir takım kurmaya çalışıyoruz. Ufak tefek eksikliklerimiz var. Nokta transferlerimizi de yapacağız. Ben Doğantepeliyim. Buranın taşı bile benim için değerli. İşin özün o. Toplayıcı, birleştirici olmak istiyoruz.

AYAZ BAŞİSKELE’YE LAZIM

Bu lig gerçekten zor bir lig. Hem 5 kuruş gelirin yok hem de futbolcular kapıyı 25-30 binlerden açıyor. Buna can dayanmaz.Bizim en büyük destekçimiz Başiskele Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Ayaz. 5-6 kez buluştuk. Ne zaman kapısını çalsak hiçbir zaman bizi geri çevirmedi. Kendisinden de olumlu dönüş aldık ve kolları sıvadık. Doğantepespor olarak kendisine çok teşekkür ederiz. Sayın Ayaz, Doğantepe’ye, Başiskele’ye lazım bir insan.

GÜN YETMİYOR

Sami Durmuşoğlu benim çok sevdiğim bir abimdir. O başkanlığında birkaç yıl yöneticilik yaptım. Gün 24 değil, 48 saat bile olsa bize yetmiyor. Öncelikli hedefimiz ligde kalıcı olmak. Ancak bu iddialı olmadığımız anlamına gelmesin. İnşallah sezonun ilk maçında Doğantepeliler tekmeye kafa sokan, mücadelelerinde geri atmayan bir takım görecek.