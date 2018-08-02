Kamp Von Resort Otel’de

Günde çift antrenman yaparak sezona hazırlanacak olan Doğantepespor’un kampı Kurban Bayramı’nın ikinci günü yani 23 Ağustos’ta başlayacak ve Bolu Abant Von Resort Otel’deki kamp 12 gün sürecek. Genç teknik adam Murat Şahin kamp kadrosunun 25-26 futbolcudan oluşacağını ifade etti.