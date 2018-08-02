Günde çift antrenman yaparak sezona hazırlanacak olan Doğantepespor’un kampı Kurban Bayramı’nın ikinci günü yani 23 Ağustos’ta başlayacak ve Bolu Abant Von Resort Otel’deki kamp 12 gün sürecek. Genç teknik adam Murat Şahin kamp kadrosunun 25-26 futbolcudan oluşacağını ifade etti.
Bugün 12:28 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:30 TSİ )
Kamp Von Resort Otel’de
Günde çift antrenman yaparak sezona hazırlanacak olan Doğantepespor’un kampı Kurban Bayramı’nın ikinci günü yani 23 Ağustos’ta Bolu Abant Von Resort Otel’deki kamp 12 gün sürecek.
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Bugün 12:28 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz