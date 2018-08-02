Muhammed Kanık geri döndü

Büyütmek için resme tıklayın

Hakan Tan’ın Kocaeli Üniversitesi’nde yüksek lisans okuyacağından takımdan ayrılması ile birlikte Kanık ile iletişime gören Doğantepe ekibi genç teknik adamla anlaştı. Kanık, Murat Şahin’e yardımcılık yapacak.