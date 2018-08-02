Hakan Tan’ın Kocaeli Üniversitesi’nde yüksek lisans okuyacağından takımdan ayrılması ile birlikte Kanık ile iletişime gören Doğantepe ekibi genç teknik adamla anlaştı. Kanık, Murat Şahin’e yardımcılık yapacak.
Bugün 12:29 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:30 TSİ )
Muhammed Kanık geri döndü
Geçen sezon Doğantepespor’da Naci Keleş’in yardımcılığını yapan Muhammed Kanık yeni sezonda Doğantepe ekibi ile yeniden anlaştı.
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Bugün 12:29 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz