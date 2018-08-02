Doğantepespor’un yeni transferlerinden İshak Topçu takımın kaptanı oldu. İzmit’in yetiştirdiği en kariyerli futbolcular arasında yer alan ve Eskişehirspor ile TFF 1. Lig’de de başarı ile forma giymiş İshak Topçu geçen sezon Sakarya BAL takımlarından Karasuspor’un formasını giyiyordu. İshak “Yıllar sonra kentimizden bir takımda forma giyeceğim. Doğantepespor’un başarılı olması için ben ve takım arkadaşlarım elimizden geleni yapacağız” dedi.
Bugün 12:30 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:31 TSİ )
Büyük kaptan İshak Topçu!
Doğantepespor’un yeni transferlerinden İshak Topçu takımın kaptanı oldu.
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Bugün 12:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz