Büyük kaptan İshak Topçu!

Doğantepespor’un yeni transferlerinden İshak Topçu takımın kaptanı oldu. İzmit’in yetiştirdiği en kariyerli futbolcular arasında yer alan ve Eskişehirspor ile TFF 1. Lig’de de başarı ile forma giymiş İshak Topçu geçen sezon Sakarya BAL takımlarından Karasuspor’un formasını giyiyordu. İshak “Yıllar sonra kentimizden bir takımda forma giyeceğim. Doğantepespor’un başarılı olması için ben ve takım arkadaşlarım elimizden geleni yapacağız” dedi.