Bolu kampı bugün başlıyor

Pendik maçının ardından 2 günlük izne çıkan Yeşil Siyahlılar bugün 14.30’da Poligon Tesisleri’nde bir araya gelecek ve yemeğin ardından Bekir Soğukoğlu kaptanlığında kulüp otobüsü ile Bolu’ya hareket edecek.

4 HAZIRLIK MAÇI OYNANACAK

Kafile başkanlığını Kulüp Müdürü İlker Uzel’in yapacağı kamp kadrosunda 4 teknik adam, 25 futbolcu, 1 ulaştırma sorumlusu, 2 malzemeci ve 1 de masör bulunacak. Bolu Termal Otel’deki kamp 19 Ağustos’ta yapılacak sabah antrenmanının ardından sona erecek ve lig haftasına girilecek. Kampta 4, İzmit’te de 1 hazırlık maçı yapılacak. Kocaelispor sezonun ilk maçını Fatsa Belediyespor ile Yeni Kocaeli Stadı’nda oynayacak.

KOCAELİSPOR’UN KAMP KAFİLESİ:

İlker Uzel – Kulüp Müdürü – Kafile başkanı

TEKNİK EKİP

Galip Gündoğdu

Nuri Kanburoğlu

Şenol Odabaş

Çağlayan Çağlar

ULAŞTIRMA

Bekir Soğukoğlu

MALZEMECİLER

Asım Gündoğdu

Mustafa Ataç

FUTBOLCULAR

Hamza Mutlu

Mesut Özdemir

Kadir Öge

Sinan Pektemek

Can Emre Yücel

Murat Soner Başak

Mert Yavuz

Kemal Can Aydemir

Sefa Narin

Burak Süleyman

Ali Keten

Volkan Mert Korkmaz

Onur Kandöken

Fatih Adıgüzel

Kerem Yıldırım

Ferhat Ertukuş

Onur Öztonga

Gökdeniz Bayrakdar

ALT YAPIDAN DAVET EDİLENLER

Doğukan Saçar

Mertcan Badur

Abdullah Berk Karadağ

Doğukan Kaya

Mehmet Celil Çelik

Rıza Altıntaş

Kerem Yıldırım