Avrupalı Hodrimeydan!

Kocaelispor’un cefakar taraftar grubu Hodrimeydan, Avrupa’dan da temsil edilecek. Almanya, Hollanda ve Belçika’da Hodrimeydan temsilcilikleri verilecek ve Yeşil Siyahlılar Avrupa’da da Kocaelispor’a destek verecek.