Kocaelispor’un cefakar taraftar grubu Hodrimeydan, Avrupa’dan da temsil edilecek. Almanya, Hollanda ve Belçika’da Hodrimeydan temsilcilikleri verilecek ve Yeşil Siyahlılar Avrupa’da da Kocaelispor’a destek verecek.
Bugün 13:26 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:27 TSİ )
Avrupalı Hodrimeydan!
Kocaelispor’un cefakar taraftar grubu Hodrimeydan, Avrupa’dan da temsil edilecek.
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Bugün 13:26 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz