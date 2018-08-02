Metin Özkan’ın koordinesinde, Hüseyin Aldırmaz’ın teknik adamlığındaki İlimtepe iç ve transferde belli bir seviyeye ulaştı. İç transferde Sinan, Üsame, Nihat ve Eren’i tutan takım, geçen sezon Kocaeli Güneşspor’da forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Atilla Altan’ı renklerine bağladı. Körfez ekibi dış transfer çalışmalarına devam edecek.
Bugün 13:26 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:28 TSİ )
İlimtepe’yi yok saymayın!
Geçen sezon kadrosundaki futbolcuların hemen hemen tamamı üniversite öğrencisi olan ve 20 yaş ortalaması ile Süper Amatör Lig’in tozunu attırarak Süper Play-Off Ligi’ne kalan İlimtepe Futbol Kulübü yeni sezon öncesi birçok önemli futbolcusunu kaybetmesine karşın geçen sezon olduğu gibi yeni sezonda da Körfez İlçenin gururu olmaya devam etmeye hazırlanıyor.
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Bugün 13:26 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz