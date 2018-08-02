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İlimtepe’yi yok saymayın!

Geçen sezon kadrosundaki futbolcuların hemen hemen tamamı üniversite öğrencisi olan ve 20 yaş ortalaması ile Süper Amatör Lig’in tozunu attırarak Süper Play-Off Ligi’ne kalan İlimtepe Futbol Kulübü yeni sezon öncesi birçok önemli futbolcusunu kaybetmesine karşın geçen sezon olduğu gibi yeni sezonda da Körfez İlçenin gururu olmaya devam etmeye hazırlanıyor.