Veteranların kura çekimi pazar günü Yelken’de yapılıyor

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Kocaeli Olgunlar Veteranlar Futbol Turnuvası’nda kura çekimi 5 Ağustos Pazar günü Derince Yelken Kafe Restoran’da gerçekleşecek. Takımlar önce kahvaltı edecek ardından yapılacak kura çekimi ile gruplar belli olacak. Önümüzdeki hafta Perşembe günü de dev organizasyon Yahyakaptan’da yer alan Ferruh Duygu Tesisleri’nde başlayacak.