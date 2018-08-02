Kocaeli Olgunlar Veteranlar Futbol Turnuvası’nda kura çekimi 5 Ağustos Pazar günü Derince Yelken Kafe Restoran’da gerçekleşecek. Takımlar önce kahvaltı edecek ardından yapılacak kura çekimi ile gruplar belli olacak. Önümüzdeki hafta Perşembe günü de dev organizasyon Yahyakaptan’da yer alan Ferruh Duygu Tesisleri’nde başlayacak.
Bugün 13:27 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:29 TSİ )
Veteranların kura çekimi pazar günü Yelken’de yapılıyor
Kocaeli Olgunlar Veteranlar Futbol Turnuvası’nda kura çekimi 5 Ağustos Pazar günü Derince Yelken Kafe Restoran’da gerçekleşecek.
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Bugün 13:27 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz