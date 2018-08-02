Öğrenci servis araçlarına yüzde 15 zam

Kocaeli Servis Araçları Odası yeni fiyat tarifesini belirledi. Akaryakıta ve amortisman artışları hesaplanarak belirlenen yeni fiyat listesi UKOME’de yapılan toplantının ardından kabil edildi. 2018-2019 eğitim öğretim yılında taşınacak olan öğrencilerin servis aracı bedellerine yüzde 15 zam geldi. İlimizde en kısa mesafe öğrenci taşıma bedeli aylık 157 TL + KDV olacak.