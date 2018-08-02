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Öğrenci servis araçlarına yüzde 15 zam

Kocaeli Servis Araçları Odası 2018-2019 eğitim öğretim yılında taşınacak öğrencilerin servis araç bedellerine yüzde 15’lik bir zam uyguladı. Servis Araçları Odası’nın zam talebi geçtiğimiz ay yapılan UKOME toplantısının ardından kesinlik kazandı.

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Kocaeli Servis Araçları Odası yeni fiyat tarifesini belirledi. Akaryakıta ve amortisman artışları hesaplanarak belirlenen yeni fiyat listesi UKOME’de yapılan toplantının ardından kabil edildi. 2018-2019 eğitim öğretim yılında taşınacak olan öğrencilerin servis aracı bedellerine yüzde 15 zam geldi. İlimizde en kısa mesafe öğrenci taşıma bedeli aylık 157 TL + KDV olacak.

Bugün 13:29 TSİ - Ekonomi

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Yorumlar

(3)
03

Ahmet Kaya - DENETİM YOK BAZI OKULLARDA 2 İLÇEYİ BİRLEŞTİRİP TAŞIYORLAR,O DA ÇOCUKLARIN ZAMAN KAYBINA NEDEN OLUYOR.15 DK. YOL 1,5 SAATE ÇIKIYOR,1.5 SAATTE İNSAN İSTANBUL'A GİDİYOR. BİRİLERİ PARA KAZANSIN DİYE ÇOCUKLARA İŞKENCE EDİYORLAR. BAŞİSKELE'DEN GÖLCÜĞE 1,5 SAATTE GELDİĞİNİZİ Bİ DÜŞÜNÜN.

Yanıtla . 0Beğen 02 Ağustos 15:30
02

Erol Demirbek - olsun, adam çalışıyor

Yanıtla . 0Beğen 02 Ağustos 14:21
01

v41 - en kısa mesafeye 355 tl istiyorlar...denetim hak getire

Yanıtla . 1Beğen 02 Ağustos 14:01
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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