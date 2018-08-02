Henüz kurulalı 1 yıl olmasına rağmen ses getiren Ayazma Spor Kulübü’nün alt yapı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Ayazma Merhum Ali Balkaya Spor Tesisleri’nde çalışan ekip, tecrübeli duayen antrenör Erdoğan Yabanabat gözetiminde gerçekleşen çalışmalarında, 10-15 yaş arası çocuklara uygulama yapılıyor. Kulüp Başkanı Bülent Akyüz ise çalışmaları sürekli izliyor ve çocuklar ile teknik heyeti bir an olsun yalnız bırakmıyor. Çocuğu olmayan başkan “İşte benim çocuklarım daha ne isterim” diyerek duygusal bir gönderme yapıyor.
Bugün 13:37 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:38 TSİ )
Yarınlar Ayazma’nın!
Bir zamanların ünlü pop müzik sanatçısı Ali Rıza Binboğa’nın ‘Yarınlar Bizim’ şarkısını tekrarlayan Ayazma Spor Kulübü Başkanı Bülent Akyüz ‘Yarınlar Ayazma’nın dedi.
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Bugün 13:37 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz