Yarınlar Ayazma’nın!

Henüz kurulalı 1 yıl olmasına rağmen ses getiren Ayazma Spor Kulübü’nün alt yapı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Ayazma Merhum Ali Balkaya Spor Tesisleri’nde çalışan ekip, tecrübeli duayen antrenör Erdoğan Yabanabat gözetiminde gerçekleşen çalışmalarında, 10-15 yaş arası çocuklara uygulama yapılıyor. Kulüp Başkanı Bülent Akyüz ise çalışmaları sürekli izliyor ve çocuklar ile teknik heyeti bir an olsun yalnız bırakmıyor. Çocuğu olmayan başkan “İşte benim çocuklarım daha ne isterim” diyerek duygusal bir gönderme yapıyor.