Dededen oğla ve toruna futbol aşkı!

Kariyerinde futbolculuk, hakemlik, gözlemcilik bulunan ve antrenörlük kariyerini halen daha devam ettiren duayen isim Erdoğan Yabanabat, futbol sevgisini torunlarına da aşılamış.

HER BİRİ AYRI BİR DEĞER…

Torunlardan en büyüğü olan Oğulcan Yabanabat, Hatay İskenderun bölgesi yardımcı futbol hakemliği yapıyor. Ortanca torun Ayberk Yabanabat ise Zonguldak Ereğli Spor Kulübü’nde forma giydi. Şu anda ise okul nedeniyle futbola ara vermiş durumda. En küçük torun Tuğcan Yabanabat da Hatay Payasspor'dan lisansını almış ve şu anda futbol hayatına Hatay Arsuz İdman Yurdu ekibinde devam ediyor.