Atletlerimiz Bursa’da madalyaları topladı…

Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar “Sporcularımızın bu başarısında büyük emeği olan antrenörlerimizi tebrik ederiz” derken sporcular ise “Bizlere destekleri esirgemeyen Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yasin Özlü’ye, ve Sayın Müdürümüz Çintimar’a ve Alikahya Spor Kulübü Başkanı İbrahim Kılıç ve yönetici Nurettin Arıcan’a teşekkür ederiz” dedi.