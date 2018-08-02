Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar “Sporcularımızın bu başarısında büyük emeği olan antrenörlerimizi tebrik ederiz” derken sporcular ise “Bizlere destekleri esirgemeyen Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yasin Özlü’ye, ve Sayın Müdürümüz Çintimar’a ve Alikahya Spor Kulübü Başkanı İbrahim Kılıç ve yönetici Nurettin Arıcan’a teşekkür ederiz” dedi.
Bugün 13:39 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:40 TSİ )
Atletlerimiz Bursa’da madalyaları topladı…
28-29 Temmuz tarihleri arasında Bursa’da yapılan Naili Moran Yaş Grupları U 16 Atletizm Festivali’nde, ilimizden 13 yaş kızlarda Eylem Karğı birinci, 14 yaş kızlarda Bensu Bozdağ ikinci, 15 yaş erkeklerde Abdülkadir Türk üçüncü ve 14 yaş erkeklerde Samet Taşkın yine üçüncü olarak madalya almaya hak kazandı.
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Bugün 13:39 TSİ - Spor
Muhabir Ahmet Akay
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz