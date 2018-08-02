Burak Mert Can’dan bir altın, bir gümüş

Ülkemizi ve ilimizi uluslar arası arenada temsil eden engelli karate branşındaki başarılı sporcumuz Burak Mert Can, Isparta’da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Karate Şampiyonası’nı da boş geçmedi. Kağıtspor’un Engelli Karatecisi Burak Mert, Isparta’da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Karate Şampiyonası’nda, Kata dalında gümüş alırken, Kumite’de kürsünün en üst basamağına çıkarak, altın madalyayı boynuna taktı.