Ülkemizi ve ilimizi uluslar arası arenada temsil eden engelli karate branşındaki başarılı sporcumuz Burak Mert Can, Isparta’da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Karate Şampiyonası’nı da boş geçmedi. Kağıtspor’un Engelli Karatecisi Burak Mert, Isparta’da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Karate Şampiyonası’nda, Kata dalında gümüş alırken, Kumite’de kürsünün en üst basamağına çıkarak, altın madalyayı boynuna taktı.
Bugün 13:40 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:41 TSİ )
Burak Mert Can’dan bir altın, bir gümüş
Ülkemizi ve ilimizi uluslar arası arenada temsil eden engelli karate branşındaki başarılı sporcumuz Burak Mert Can, Isparta’da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Karate Şampiyonası’nı da boş geçmedi.
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Bugün 13:40 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz