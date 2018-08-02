Sarı yeşilli ekip, Sakaryaspor’dan kaleci Ercüment Kafkasyalı, Zonguldak Kömürspor’dan orta saha oyuncusu Raşit Sevindir ve Sarıyer’den stoper Kemal Tokak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Darıca Gençlerbirliği Başkanı Mücahid Vural, gazetecilere yaptığı açıklamada, üç futbolcuyla sözleşme imzaladıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Kaliteli futbolcu transfer ettiğimiz için çok sevinçliyiz. Futbolcularımız, camiamıza hayırlı olsun" dedi. Darıca Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Şükrü Karabacak da "Bu sene 2. Lig'de çok güçlü rakiplerle karşılaşacağız. Bu yüzden bu sene lig ayarında bir takım kurduk. Çok iyi oyuncular transfer ettik. Ercüment, Raşit ve Kemal de bu futbolculardan. Yeni sezon hayırlı uğurlu olur inşallah'' diye konuştu.
Bugün 13:40 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:42 TSİ )
Darıca GB’de transfer sürüyor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği, biri kaleci 3 futbolcuyu kadrosuna kattı.
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Bugün 13:40 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz