Gölcük – Körfez maçı akşam 6’da

Öte yandan Gölcükspor’da Afyon kampı resmen başladı. Oruçoğlu Otel’e sorunsuz bir şekilde yerleşen Kırmızı Siyahlılar 24 futbolcu ile kampını yapıyor. Bu akşam Körfez ile Afyon’daki ilk hazırlık maçını yapacak olan Gölcükspor 8 Ağustos’ta da Elaziz Belediyespor ile karşılaşacak. Gölcük’ün iki kampta iki hazırlık maçı daha olacak. 5 ve 11 Ağustos’taki rakipler henüz belli olmadı.