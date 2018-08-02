Öte yandan Gölcükspor’da Afyon kampı resmen başladı. Oruçoğlu Otel’e sorunsuz bir şekilde yerleşen Kırmızı Siyahlılar 24 futbolcu ile kampını yapıyor. Bu akşam Körfez ile Afyon’daki ilk hazırlık maçını yapacak olan Gölcükspor 8 Ağustos’ta da Elaziz Belediyespor ile karşılaşacak. Gölcük’ün iki kampta iki hazırlık maçı daha olacak. 5 ve 11 Ağustos’taki rakipler henüz belli olmadı.
Bugün 13:42 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:07 TSİ )
Gölcük – Körfez maçı akşam 6’da
Gölcükspor ile Körfez Spor Kulübü bugün hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Afyon kampında bulunan iki takımın maçı akşam saat 6’da başlayacak..
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Bugün 13:42 TSİ - Spor
Muhabir Ahmet Akay
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz