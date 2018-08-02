Semt Kocaeli’de “yüzde 0,98 fırsatı” sürüyor

Pekdemir İnşaat, proje yönetim birikimi, deneyimli uzman ekibi ve günde 20 saate varan hummalı çalışma temposu sayesinde, inşaatını 22 ay yerine 18 ayda tamamlama başarısı gösterdiği Semt Kocaeli projesinde, Mart 2019 yerine Kasım 2018’de teslim edeceği dairelerin satışını, cazip ödeme olanaklarıyla sürdürüyor. Türkiye’de konut kredisi faizlerindeki artışa karşın, Semt Kocaeli’de, “aylık yüzde 0,98 faizli banka kredisi” fırsatı devam ediyor.

DÜŞÜK FAİZ ORANLARI

Kandıra Yolu üzerinde, yeşille mavinin buluştuğu Çayırköy’de, inşaatı yaklaşık 3 ay sonra tamamlanacak 280 konuttan oluşan Semt Kocaeli projesinde, cazip ödeme koşullarıyla lüks daire sahibi olma avantajı sürüyor. Satışların başladığı Nisan 2017’den itibaren büyük beğeni toplayan ve özellikle ilk aydan başlayarak, çok başarılı bir satış grafiği yakalayan projede, daire satın alanlar, prestijli ve konforlu yaşama Kasım ayından itibaren merhaba diyecekler. Konut kredisi faizlerinin aylık yüzde 1,50’yi aştığı bu dönemde, Pekdemir İnşaat Semt Kocaeli’den daire satın alacaklara, 60 aya kadar aylık yüzde 0,98 faizle banka kredisi olanağı sunmaya devam ediyor. Semt Kocaeli’den daire satın alanlar, 60 ayın üzerindeki vadeler için de, anlaşmalı bankalardan aylık yüzde 1,08 ile yüzde 1,23 arasında değişen avantajlı faiz oranlarıyla konut kredisi kullanabiliyor.

DOĞA VE DENİZ MANZARASI

Pekdemir İnşaat Genel Müdürü Mert Pekdemir, son dönemde, ekonomideki gelişmelere bağlı olarak inşaat sektöründe yaşanan yüksek maliyet artışına karşın, Pekdemir’in güçlü finansal yapısı sayesinde, müşterilerine cazip ödeme koşullarıyla, lüks bir daire sahibi olma olanağı sunmaya devam ettiklerini vurguladı. Mert Pekdemir, “Faizlerdeki yükseliş eğilimi nedeniyle, uygulamadan kalkmış olan, aylık yüzde 1’in altındaki konut kredisi faizinden, anlaşmalı bankalarımız kanalıyla yeni daire satın alacak müşterilerimizi hala yararlandırabiliyoruz. Böylece, faiz yüklerini hafifletiyoruz. Semt Kocaeli projemizden, temiz havası, doğa ve deniz manzarası, yalın ve işlevsel mimarisi, prestiji, konforu ve teknoloji özellikleriyle, yüksek yaşam kalitesi ve yatırım değeri sunan, lüks bir daireye sahip olmalarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

YAHYA KAPTAN’A 4 DAKİKA UZAKLIKTA

6’şar katlı 15 bloktan oluşan Semt Kocaeli projesi yalın, işlevsel, prestijli mimari tarzı, kalite ve teknolojiyi bütünleştiren özellikleri ve Pekdemir’in geleneksel satış sonrası müşteri memnuniyeti uygulamalarıyla, konutta “yeni lüks” kavramına öncülük ediyor. Ulusal Mimarlık Ödülü sahibi Mimar Cem Sorguç’un imzasını taşıyan yalın tasarımda, öne çıkan 3+1 ve 5+1 bahçe dubleksleri, doğayla bütünleşen özel peyzajlı bahçesi ve her metrekaresi işlevsel kat planı ile hayata iki kat değer katarken, toplam 280 daireden oluşan projede, 2+1 ve 3+1 ara kat daire seçenekleri de yer alıyor. Şehir merkezine 10 dakika, Yahya Kaptan’a 4 dakika mesafedeki Çayırköy’de 34 bin metrekarelik arazi üzerinde yer alan proje, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü ile Kocaeli’nin 3. köprü ve havalimanı bağlantısına sadece 1,5-2 km uzaklıkta bulunuyor. Daire satın almak için Semt Kocaeli Satış Ofisi’ni ziyaret edenler, 5+1 bahçe dubleksi örnek daireyi gezerek, proje ile sunulan yaşam kalitesini deneyimleyebiliyorlar.