Tahtakale’de bulunan SANTRAL Topluluk Merkezi’nin açılışında konuşan Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, SANTRAL’in Türkiye’de girişimcilere tamamen ücretsiz olarak hizmet veren ilk ve tek topluluk merkezi olduğunu belirterek “Türkiye fikir ve yenilik üretmek için çok önemli bir potansiyele sahip. Hedefimiz, bu potansiyele sahip girişimciler arasındaki etkileşimi ve bilgi akışını canlı tutarak ülkemiz ve sektörümüz için ekonomik fayda sağlayacak bir girişim topluluğu oluşturmak ve ülkemizi teknoloji ihraç eden güçlü bir konuma getirmek. Geçmişte dönemin son teknolojisine ev sahipliği yapan SANTRAL, bugün yeni teknolojiler üreterek geleceğe yön verenlerin buluşma noktası olacak” diye konuştu.
Bugün 14:04 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:06 TSİ )
Girişimciliğin kalbi ‘SANTRAL’de atacak
Türk Telekom, Türkiye’nin geleceğine yön verecek başarılı girişimcileri ve girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla Türkiye’nin ilk ücretsiz topluluk merkezini Tahtakale’deki santral binasında hizmete açtı. İki bin metrekare alan üzerinde yer alan ve 250 kişinin aynı anda çalışabileceği ortak çalışma, toplantı ve etkinlik alanlarından oluşan merkezi kullanan girişimciler Türk Telekom’un güçlü teknoloji altyapısından da ücretsiz olarak yararlanacak.
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Bugün 14:04 TSİ - Ekonomi
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