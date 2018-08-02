Baran: Farklı kültürler bizim zenginliğimizdir

İlçedeki hemşeri dernekleri ile bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt ve yönetiminin de katılımıyla önce Körfez Amasyalılar Derneği’ne, ardından da Kocaeli Erzurum Çat Derneği’ni ziyaret etti. Başkanlar ilk olarak Amasyalılar Derneği’ni ziyaret etti. Başkan Ahmet Çınar ve yönetimi ile bir araya gelen başkanlar, 24 Haziran seçimlerinde verdikleri desteklerden dolayı da teşekkür etti.

BERABERLİK MESAJLARI

Başkan İsmail Baran yaptığı konuşmada, “Elma diyarı Amasya’mızın güzel insanlarıyla bir arada olmak bizleri her zaman mutlu ediyor. Özelilikle 24 Haziran seçimlerinde vermiş olduğunuz destek ortada. Farklı kültürler bizim en büyük zenginliğimiz. Biz de bu kültürlerin yayılması için derneklerimizin her zaman yanında olduk, olmaya devam edeceğiz” dedi. AK Parti Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt de konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

TAZİYEDE BULUNDULAR

Başkanlar daha sonra Kocaeli Erzurum Çat Derneği’ni ziyaret etti. Başkanlar Baran ve Söğüt; geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kocaeli Erzurum Çat Derneği Başkanı Erdal Durmuş’un eniştesi Burhanettin Yaşar içinde taziye ziyaretinde bulunarak, aile yakınlarında baş sağlığında bulundular. Samimi bir sohbet ortamında geçen buluşmanın ardından, Kocaeli Erzurum Çat Derneği Başkanı Selami Laçin ve eski Başkan Erdal Durmuş İsmail Baran ve Şener Söğüt’e, hem ziyaretleri, hem de hassasiyetleri için teşekkür ettiler.