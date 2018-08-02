Bilgi Küpü Koleji başarı geleneğini sürdürüyor

İlköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin girdiği LGS ( Liselere giriş sınavı ) sınavı yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bilgi Küpü Koleji öğrencilerinin önemli bir bölümü başarılı sonuçlar alarak Kocaeli’nin seçkin okullarına kayıt hakkı elde ettiler.

“BU BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR”

Başarılı sonuçlar ardından konuşan Bilgi Küpü Genel Müdür Yardımcısı Nejdet Özmen, “Bu başarı tesadüf değildir. Kurumumuzun sistemli eğitim anlayışı, birbirinden kıymetli ve alanında uzman öğretmen kadrosu ile birlikte güzel bir çalışmanın sonucu olarak elde edilmiştir. Emeği geçen öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, okul yönetim kadrosunu ve velilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

BİLGİ KÜPÜ ÖDÜLLENDİRİYOR

Bilgi Küpü Koleji bu yıl açılan fen lisesi ile LGS sınavına giren öğrencilere aldıkları puanlara göre %100 ‘e varan bur imkanı ile ödüllendiriyor. Öğrenciler aldıkları puanlara göre Bilgi Küpü Anadolu lisesi ve Fen lisesine avantajlı bir şekilde kayıt olma imkanına sahip oluyorlar. Kayıt yapmak ve detaylı bilgi almak isteyenler 0262 311 0 111 numaralı hattan bilgi alabilirler.