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Yoga, olimpiyatlara girme yolunda

Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) temsilcileri, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC)’nin daveti ile İsviçre’nin Lozan kentinde 20 Temmuz 2018 tarihinde yapılan GAISF toplantısına katıldılar.

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Yoganın Olimpiyatlar’da yer alması faaliyetlerinde bulunan Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Sn. Akif Manaf“Yoga'nın bir spor dalı olarak Olimpiyatlar'da yer alması için 2016 yılında ilk adımları atmaya başladık, o günden bu yana gerekli temasları kurmaya ve sürdürmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, geçen hafta 20 Temmuz’da Lozan’da yapılan GAISF Info-Day toplantısına katıldık ve önümüzdeki süreçte neler yapılması gerektiği konusunda GAISF yetkilileri ile fikir birliğine vardık. Böylece tüm Yoga sporcularına duyurabiliriz ki Yoga, Federasyonumuzun çabaları neticesinde uluslararası düzeyde de bir spor dalı olarak kabul edilmiş ve Olimpiyatlar’da yer alması için yeni bir adım daha atılmıştır” dedi.

3 kıtada 40 ülkede

Bir spor dalının Olimpiyatlar'da yer alması için, o spor dalını temsil eden uluslararası organizasyonun öncelikle, açılımı 'Uluslararası Spor  Federasyonları Küresel Birliği’ olan GAISF’e  üye olması gerektiğini söyleyen UYF yetkilileri, bu nedenle bir süre önce tam üyelik başvurusunda bulunduklarını belirttiler. GAISF üyelik sürecinde, Yoga sporunu uluslararası düzeyde temsil eden en üst kuruluş olarak bir yandan 3 kıta ve 40 ülkede organize olma sürecinin devam ettiğini söyleyen UYF temsilcileri, diğer yandan Yoga sporu yarışma kurallarının oluşturulması ve tüm ülkelerde kural bütünlüğünün sağlanması için son üç yıldır uluslararası Yoga yarışmaları yaptıklarını sözlerine eklediler.

GAISF (Global Association of International Sports Federations)

Kar amacı gütmeyen özel bir kuruluş olan GAISF, olimpik ve olimpik olmayan, dünyaca bilinen bireysel ve takım sporlarının temsil edildiği bir organizasyon olarak biliniyor. Spor branşlarındaki temel kuralların belirlenmesi, tüm Dünya'da kural bütünlüğünün korunması, uluslararası ve dünya şampiyonaları gibi büyük organizasyonların düzenlenmesi, sporcu ve seyirci sayısının artırılması, sosyal sorumluluk projeleri ve dopingle mücadele gibi konularda çalışan bir oluşum. Her spor dalında sadece bir uluslararası spor organizasyonunu üye olarak kabul eden GAISF, tam üye ve partner üye olarak iki tür üyelik kabul ediyor. Olimpiyatlar'da yer alacak spor dalını temsil eden spor federasyonunun tam üye olması gerekiyor.

Bugün 14:14 TSİ - Spor

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