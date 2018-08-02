Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 14:21 TSİ- Gündem ( G : Bugün 14:23 TSİ )

Adliyede veda yemeği

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi yayınlandı ve birçok hakim ve savcının görev yeri değişti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Atama ve emeklilik gerekçeleriyle ilimizden ayrılacak olan Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Cumhuriyet savcıları, Hakimler, Müdürler ve Zabıt Katibi Personeli onuruna veda yemeği düzenlendi. Programa Vali Hüseyin Aksoy, KK. EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Baro Başkanı Sertif Gökçe, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci ile Adliyede görevli Cumhuriyet Savcıları, hakimler, büro Çalışanları ve eşlerinin katıldı. Luxor Garden Hotel’de düzenlenen veda yemeği programında Vali Hüseyin Aksoy ve diğer protokol üyeleri konuşmalarında güzel dileklerde bulundular.

BAŞARI DİLENDİ

Ataması gerçekleşen; Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ayhan Memük’e, Cumhuriyet Savcıları Mahmut Tokmak, Metin Aslan, Turgay Talas, Mehmet Velican, Murat Fırat, Hüseyin Onur Altınışık ve Nilüfer Balcı’ya, Hâkimler Mehmet Emin Okumuş, Filiz Özer, Mesut Erbaş, Cengiz Sarı, Bülent Öztop, Öznur Fırat, Ayhan Savaş, Erhan Karahan, Baki Sakallı, Abdullah Edip Bulut, İdris Fidan, Nurhan Avcıoğlu Zengin, Buket Mollamahmutoğlu ve Ayça Türkel’e, İcra Müdürleri Zeliha Hamzaoğlu, Ayşe Gül Güleç ve Ferit Kama’ya, Cezaevi Müdürleri Dursun Kayahan, Erdem Yavuz, Ferhat Bilgin, Filiz Kuru ve Mustafa Bekdemir’ e, Denetimli Serbestlik Müdürü Taylan Beydoğan’a yeni görev yerlerinde başarılar dilendi. Emekli olan Yazı İşleri Müdürü Zekiye Congara ve Zabıt Kâtibi Şaziye Ünal’a sevdikleriyle beraber mutlu bir ömür temennisinde bulunuldu.

Bugün 14:21 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
İzmit Belediyesi'nde milyonluk satış mask
İzmit Belediyesi'nde milyonluk satış
İşte otomobil zengini iller... mask
İşte otomobil zengini iller...
Açığa alınan doktora Kocaeli Aile Hekimleri Derneğinden destek mask
Açığa alınan doktora Kocaeli Aile Hekimleri Derneğinden destek
Uçağınız rötar yaparsa tazminat alabilirsiniz mask
Uçağınız rötar yaparsa tazminat alabilirsiniz
Genç İzmitliler, 250 çocuğu sevindirecek mask
Genç İzmitliler, 250 çocuğu sevindirecek
Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 2 yaralı mask
Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 2 yaralı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Eryarsoy: Ankara'ya Kocaeli'den 80 otobüs gidecek mask
Eryarsoy: Ankara'ya Kocaeli'den 80 otobüs gidecek
Damat, gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki... mask
Damat, gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki...
Kartepe'de cinayet: 2 ÖLÜ mask
Kartepe'de cinayet: 2 ÖLÜ
Sepetçi Köyü ayaklandı! mask
Sepetçi Köyü ayaklandı!
Çayırova'da başkan yardımcısı görevden alındı! mask
Çayırova'da başkan yardımcısı görevden alındı!
Kredi kartıyla alışverişe dikkat! Fiyat farkı zor durumda bırakmasın... mask
Kredi kartıyla alışverişe dikkat! Fiyat farkı zor durumda bırakmasın...

GALERİ

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü 3 yaralı! mask
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü 3 yaralı!
PKK'lı teröristlerden hain tuzak: Anne ve 11 aylık oğlu şehit... mask
PKK'lı teröristlerden hain tuzak: Anne ve 11 aylık oğlu şehit...
LPG'li otomobil alev alev yandı mask
LPG'li otomobil alev alev yandı
Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi mask
Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
Esnaf selden derin yara aldı mask
Esnaf selden derin yara aldı
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu mask
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL