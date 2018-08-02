Adliyede veda yemeği

Atama ve emeklilik gerekçeleriyle ilimizden ayrılacak olan Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Cumhuriyet savcıları, Hakimler, Müdürler ve Zabıt Katibi Personeli onuruna veda yemeği düzenlendi. Programa Vali Hüseyin Aksoy, KK. EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Baro Başkanı Sertif Gökçe, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci ile Adliyede görevli Cumhuriyet Savcıları, hakimler, büro Çalışanları ve eşlerinin katıldı. Luxor Garden Hotel’de düzenlenen veda yemeği programında Vali Hüseyin Aksoy ve diğer protokol üyeleri konuşmalarında güzel dileklerde bulundular.

BAŞARI DİLENDİ

Ataması gerçekleşen; Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ayhan Memük’e, Cumhuriyet Savcıları Mahmut Tokmak, Metin Aslan, Turgay Talas, Mehmet Velican, Murat Fırat, Hüseyin Onur Altınışık ve Nilüfer Balcı’ya, Hâkimler Mehmet Emin Okumuş, Filiz Özer, Mesut Erbaş, Cengiz Sarı, Bülent Öztop, Öznur Fırat, Ayhan Savaş, Erhan Karahan, Baki Sakallı, Abdullah Edip Bulut, İdris Fidan, Nurhan Avcıoğlu Zengin, Buket Mollamahmutoğlu ve Ayça Türkel’e, İcra Müdürleri Zeliha Hamzaoğlu, Ayşe Gül Güleç ve Ferit Kama’ya, Cezaevi Müdürleri Dursun Kayahan, Erdem Yavuz, Ferhat Bilgin, Filiz Kuru ve Mustafa Bekdemir’ e, Denetimli Serbestlik Müdürü Taylan Beydoğan’a yeni görev yerlerinde başarılar dilendi. Emekli olan Yazı İşleri Müdürü Zekiye Congara ve Zabıt Kâtibi Şaziye Ünal’a sevdikleriyle beraber mutlu bir ömür temennisinde bulunuldu.