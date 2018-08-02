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Osmanlı Köyü’ne köy konağı yapılıyor

Körfez Belediyesi’ne bağlı ekipler, Başkan İsmail Baran’ın talimatları doğrultusunda şehir merkezi başta olmak üzere, Körfez’e marka değer katan köylerde de çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

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Bugüne kadar birçok projenin hayata geçirildiği köylerde, yolların ve camilerin bakımları devam ederken, konak yapım çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. Son olarak, Osmanlı Köyü’nde de ’Köy Konakları ‘ projesi uygulanmaya başladı.

KÖY HALKINDAN TEŞEKKÜR

Vatandaşların sosyal aktivitelerini rahatlıkla yapabileceği Köy Konağı, modern yapısıyla da göz dolduracak. Yapılan çalışmalardan duyduklarını memnuniyeti ifade eden Köy halkı, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’a ve belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

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