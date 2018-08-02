Osmanlı Köyü’ne köy konağı yapılıyor

Bugüne kadar birçok projenin hayata geçirildiği köylerde, yolların ve camilerin bakımları devam ederken, konak yapım çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. Son olarak, Osmanlı Köyü’nde de ’Köy Konakları ‘ projesi uygulanmaya başladı.
KÖY HALKINDAN TEŞEKKÜR
Vatandaşların sosyal aktivitelerini rahatlıkla yapabileceği Köy Konağı, modern yapısıyla da göz dolduracak. Yapılan çalışmalardan duyduklarını memnuniyeti ifade eden Köy halkı, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’a ve belediye ekiplerine teşekkür ettiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz