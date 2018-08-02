Elçin ile Furkan'a çifte düğün

Körfez’in tanınmış ailelerinden olan Lale- Alim Mutlu çifti, kızları Elçin’i çifte düğün yaparak, Kastamonulu Nefise-Ersel Günaydın çiftinin yakışıklı oğulları Furkan ile evlendirdi. İlk düğün, Körfez'de bulunan Ülker Düğün Salonu'nda, ikinci düğün ise Kastamonu'da gerçekleştirildi. Her iki düğüne de yoğun katılımın olması ise düğün sahiplerini bir hayli memnun etti.

PİSTE KOŞTULAR

Gelin ile damat, her iki düğünde de kendileri için hazırlanmış pastayı keserek önce bir birlerine ikram ettiler, daha sonra piste çıkarak dans ettiler. Çiçeği burnunda çifte diğer davetlilerde eşlik ederek, heyecanları gözlerinden okunan Elçin ile Furkan’ı sahnede yalnız bırakmamış oldular. Mutlu ailesi, bu güzel ve özel günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiklerini ifade ederek, tüm davetlilere iyi eğlenceler diledi. Miray Baklacı