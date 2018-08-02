Symbol AVM’de ağustos eğlenceleri

Ağustos ayı boyunca Tuncay Emir Eğitim Kurumları işbirliği ile birbirinden renkli atölye çalışmalarıyla çocuklar için unutamayacakları dolu dolu bir eğlence fırsatı sunuyor. Çocuk Atölyelerine büyük önem veren Symbol Yaşam Merkezi, Ağustos ayında da çocuklara yeteneklerini geliştirirken hem eğlenme hem de öğrenme fırsatı sunuyor. Ağustos ayı boyunca Tuncay Emir Eğitim Kurumları işbirliği ile birbirinden renkli atölye çalışmalarıyla çocuklar için unutamayacakları dolu dolu bir eğlence fırsatı sunuyor. Çocuklara eğlenceli bir ortam sunmayı amaçlayan Symbol Yaşam Merkezi’nde her hafta Cumartesi ve Pazar günleri 13.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz gerçekleşecek olan atölye çalışmaları şu şekilde;
04 Ağustos 2018 Cumartesi: Küçük Bahçıvanlar Atölyesi
05 Ağustos 2018 Pazar: Taş Boyama Atölyesi
11 Ağustos 2018 Cumartesi: Küçük Mucitler Atölyesi
12 Ağustos 2018 Pazar: Masal Atölyesi
18 Ağustos 2018 Cumartesi: Bez Bebek Yapımı Atölyesi
19 Ağustos 2018 Pazar: Çikolata Çantası Yapımı Atölyesi
25 Ağustos 2018 Cumartesi: Kokulu Taş Yapımı Atölyesi
26 Ağustos 2018 Pazar: Türk Bayrağı Yapımı Atölyesi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz