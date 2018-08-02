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Symbol AVM’de ağustos eğlenceleri

Doğu Marmara ve Kocaeli’nin en büyük karma projesi olan Symbol Yaşam Merkezi, minik ziyaretçilerini renkli etkinliklerle mutlu etmeye devam ediyor.

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Ağustos ayı boyunca Tuncay Emir Eğitim Kurumları işbirliği ile birbirinden renkli atölye çalışmalarıyla çocuklar için unutamayacakları dolu dolu bir eğlence fırsatı sunuyor. Çocuk Atölyelerine büyük önem veren Symbol Yaşam Merkezi, Ağustos ayında da çocuklara yeteneklerini geliştirirken hem eğlenme hem de öğrenme fırsatı sunuyor. Ağustos ayı boyunca Tuncay Emir Eğitim Kurumları işbirliği ile birbirinden renkli atölye çalışmalarıyla çocuklar için unutamayacakları dolu dolu bir eğlence fırsatı sunuyor. Çocuklara eğlenceli bir ortam sunmayı amaçlayan Symbol Yaşam Merkezi’nde her hafta Cumartesi ve Pazar günleri 13.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz gerçekleşecek olan atölye çalışmaları şu şekilde;

04 Ağustos 2018 Cumartesi: Küçük Bahçıvanlar Atölyesi

05 Ağustos 2018 Pazar: Taş Boyama Atölyesi

11 Ağustos 2018 Cumartesi: Küçük Mucitler Atölyesi

12 Ağustos 2018 Pazar: Masal Atölyesi

18 Ağustos 2018 Cumartesi: Bez Bebek Yapımı Atölyesi

19 Ağustos 2018 Pazar: Çikolata Çantası Yapımı Atölyesi

25 Ağustos 2018 Cumartesi: Kokulu Taş Yapımı Atölyesi

26 Ağustos 2018 Pazar: Türk Bayrağı Yapımı Atölyesi

Bugün 14:44 TSİ - Ekonomi

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