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Gölcük’te, sünnet şöleni başlıyor

Gölcük Belediyesi tarafından her yıl ağustos ayı içerisinde düzenlenen ‘Geleneksel Sünnet Şöleni’ için, çocuklara kıyafet dağıtımı yapıldı.

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Her yıl ağustos ayı içerisinde Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen, ‘Geleneksel Sünnet Şöleni’ geleneği, ilçe yaşatılmaya devam ediyor. Belediye meclis salonunda yapılan sünnet şöleni kıyafet dağıtımı, önceki gün Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Tektaş'ın katılımıyla tamamladı. Belediye, 74 çocuğa ücretsiz olarak sünnet kıyafeti dağıttı.

SÜNNETLİKLER DAĞITILDI

Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Tektaş, yaptığı açıklamada, “Gölcük Belediyesi ve mahalle muhtarlıklarının koordineli olarak yaptığı çalışmalarda sünnet olacak ailelerinin çocukları tespit edilip gerekli işlemlerinin yapılmasıyla, bu yıl 74 çocuğumuz sünnet olacak ve erkekliğe adım atacak” dedi. Başkan Yardımcısı Tektaş, konuşmasının ardından sünnet olacak çocuklara halkla ilişkiler personelleri ile birlikte kıyafetlerini teslim etti.

Gölcük Belediyesi Sünnet Şöleni programları;

02.08.2018 (Perşembe günü) Saat 15.00’de Anıtpark’ta toplanıp otobüslerle Sultan Baba Türbesi'ne ziyaret, gezi ve lunapark eğlencesi gerçekleştirilecek.

03.08.2018 (Cuma günü) Saat:14.00’da Gölcük Belediyesi önünde toplu fotoğraf çekimi ve Anıtpark'a yürüyüş ve mehteran konseri gerçekleştirilecek.

Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlid, belediye başkanımızın sünnet olacak çocuklara hediye takdimi ve yemek ikramı gerçekleştirilecek.

04.08.2018  (Cumartesi Günü) Sünnet Kesimi gerçekleştirilecektir.

Not: Sünnet kesim saatleri Cuma günü Kongre Sarayı giriş kapısına liste halinde asılacaktır.

Yer: Aile Tıp Merkezi (Donanma Mahallesi, Donanma Caddesi, No 65 (Donanma Işıkları Yanı)

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