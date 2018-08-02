Dilovası Belediyesi Kültür ve Sosyal işleri Müdürü Ayhan Akbulut evlendirme memurları, Tahsin Karabulak ve Mustafa Tokların düzenlediği Dilovası Tavşancıl Sahil Resturanta bir araya geldi. Her ay düzenli olarak bir ilçede yapılan evlendirme memurları toplantısı bu seferde Dilovası’nda yapıldı. Özellikle hafta sonları yoğun bir mesai harcayarak evlenecek çiftlerin nikâh işlemler ini gerçekleştiren ilçe belediyelerin evlendirme memurları, düzenledikleri bu toplantılarla meslektaşları ile bir araya gelerek mevzuat, bilgi ve deneyimlerinin yanı sıra yaşadıkları ilginç anılarını da paylaşıyor. Misafirleri ile yakından ilgilenen Dilovası Belediyesi Eğitim Kültür ve Sosyal işleri Müdürü Ayhan Akbulut, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’ın selamlarını ileterek program sonunda çeşitli hediyeler takdim ettiler.
Bugün 14:46 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:47 TSİ )
Evlendirme memurları Dilovası’nda buluştu
Dilovası Belediyesi, Kocaeli genelinde faaliyet gösteren evlendirme memurları ve belediyelerin evlendirme birimi personelini düzenlediği yemekte ağırladı
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Bugün 14:46 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz