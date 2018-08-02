Fransa'nın sembollerinden Eyfel Kulesi, çalışanlarının greve gitmesi nedeniyle kapılarını kapattı. Eyfel Kulesi İşletme Şirketi (SETE) tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde başlayan grevin bugün de devam edeceği bildirildi. Açıklamada, kuleyi ziyaret eden kişiler için internet üzerinden ve girişte bilet satış uygulamalarının olduğu kaydedilerek, çalışanların önceden satılan ve saati belirlenmiş biletlere sahip ziyaretçilerin aşırı yoğunluğunu gerekçe göstererek greve gitme kararı aldığı belirtildi. Geçen yıl 6,2 milyon kişinin ziyaret ettiği Eyfel Kulesi, Fransa'da Louvre Müzesi ve Versay Sarayı'ndan sonra en çok ziyaret edilen üçüncü turistik mekan olarak kayıtlara geçti. Her gün 09.00-00.45 saatlerinde ziyarete açık kulede, son dönemde yapılan değişiklikle, internet üzerinden satın alınan biletlere öncelik tanınarak kule asansörlerinin bir bölümü sadece bu kişilerin kullanımına tahsis edilmişti. Çalışanlar, bu durumun aşırı yığılmalara neden olduğunu söyleyerek, ziyaretçiler ve görevliler arasında sık sık gerginliklerin yaşandığını iddia ediyor.
Bugün 14:55 TSİ- Dünya ( Güncelleme : Bugün 15:47 TSİ )
Eyfel Kulesi kapılarını kapattı
Fransa'nın sembollerinden Eyfel Kulesi, çalışanlarının grevi nedeniyle ziyarete kapatıldı.
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Bugün 14:55 TSİ - Dünya
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz