KOÜ, KARTEAM ile sanayici ile buluşuyor

Kocaeli Üniversitesi, çeyrek asırlık tecrübesiyle, çeşitli kurum ve sanayi kuruluşlarıyla işbirliklerini arttırıyor. KOÜ, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın destekleri ve Kocaeli Sanayi Odası ortaklığında geliştirdiği Kartepe Test ve Araştırma Merkezi (KARTEAM) Projesi ile sanayicilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılarken AR-GE faaliyetlerine de destek oluyor.

“BİRÇOK KURULUŞA DESTEK”

KARTEAM’in birçok firmaya çok çeşitli hizmetler verdiğini belirten Prof. Dr. Özdemir, “Hizmet Ofisi, Tahribatlı Muayene Laboratuvarı, Tahribatsız Muayene Laboratuvarı ve Numune Hazırlama Birimi ile sanayicilerimize hizmet veriyoruz. Süreç şu şekilde ilerlemekte; sanayiciler bize numune gönderiyor ve bizde onları standartlara uygun hazırlıyor, daha sonrasında ise test ve muayene kısmında inceliyoruz. Dolayısıyla sanayicimiz büyük bir kolaylık yaşıyor. Hem standartlara uygun numune elde etmiş oluyor hem de test ve muayenesi gerçekleştirilmiş numuneyi sonuç ve raporlarıyla birlikte alıyor. Bu süreci bir iş günü içerisinde tamamlıyoruz” dedi.

“EKİBİMİZ EN BÜYÜK AVANTAJIMIZ”

Ekip olarak KARTEAM projesine yoğun emek verdiklerini söyleyen Özdemir, “İSO 9001 Kalite Standartları belgemizi aldık. Bu bir yıllık süreçte eğitimlerimiz oldu, dokümanlarımızı hazırladık ve bu alt yapıyı da 17025 akreditasyonunu almak üzere gerçekleştirdik. Burada yaptığımız testlerin uluslararası geçerliliğini alması için gerekli alt yapıyı hazırlıyoruz. TSE ile görüşmelerimiz devam ediyor, bize yapacağımız çalışmada yön vermek için gerekli bilgileri verdiler. TSE’de yapılan testlerin uluslararası geçerliliği mevcut ve bu kurum kendi akreditasyonu ile birlikte, laboratuvarlar arası testlerin geçerliliğini de organize eden bir kuruluş olarak, bizi de kendi laboratuvar havuzlarının içerisine koymak istiyorlar” ifadelerini kullandı.