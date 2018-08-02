Körfez’de ağustos ayı meclisi yapıldı

Körfez Belediyesi’nde ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 13 gündem maddesi tek tek görüşülerek karara bağlandı. İmar planı değişikliğiyle ilgili komisyon raporları kabul edilirken, Güney Mahallesi’ndeki değişiklik ise komisyona havale edildi.

BAŞKAN BİLGİ VERDİ

İlimtepe Kültür Merkezi’ndeki 61 adet bağımsız bölümün satışı için belediye başkanına ve encümene yetki verilirken, bazı birimlere ek ödenek aktarılması gerçekleştirildi. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez’de yapılan ve yapımı devam eden projeler hakkında da meclis üyelerine bilgiler aktardı.