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AKP’li kadınlardan Sepetçi çıkarması

AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, 24 Haziran seçimleri sonrasında teşekkür ziyaretlerine Sepetçi Köyü ile devam etti.

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AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı ve ekibi, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerindeki desteklerinden dolayı mahallelere teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor. Yazıcı son olarak ekibiyle birlikte Sepetçi Köyü’ne çıkarma yaptı. Köy meydanında, köy sakinleriyle bir araya gelen başkan Yazıcı ve yöneticiler, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Sepetçi Köyü’nün kararının her zaman hizmetten yana olduğunu vurgulayan Yazıcı, “Biz her zaman halkımıza güvendik. Sepetçi Köyü’müz de sandıkta en güzel şekilde cevabını verdi” dedi.

‘HERKESİN PARTİSİYİZ’

Başkan Yazıcı, “Sandıktan çıkan irade neyse başımız gözümüz üstündedir. 24 Haziran seçimlerinde İzmit ilçesindeki sandıklardan çıkan sonuçlarda İzmitli hemşerilerimizin iradesidir. AK Parti milletin partisidir. Sizlere, 24 Haziran'da verdiğiniz destek için teşekkür ederiz. Biz, bu ülkede yaşayan tüm partililerin hepsinin partisiyiz” ifadelerine yer verdi.

Bugün 15:22 TSİ - Siyaset

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