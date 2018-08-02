Sarıbay: Hiç kimse kendi yaftasını bize yapıştırmaya kalkışmasın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, AKP il başkanı olarak atandıktan sonra ilk kez basın karşısına çıkan Abdullah Eryarsoy’un CHP’ye yönelik yaptığı eleştirilere sert çıktı. Konuyla ilgili bir basın açıklama yapan Sarıbay, “Koltuk sevdasının ülkemizi tek adam rejimine sürüklediği bir partinin il başkanı, önce dönüp 16 yıldır halka mı yoksa tek adamın isteklerine mi hizmet etmişler bunun hesabını otursun yapsın” dedi.

“KİMSENİN ETEĞİNİ ÖPMEDİK”

Sarıbay açıklamasına şu şekilde devam etti: “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan partinin mensuplarıyız. 60 yıldır iktidarda değiliz. Muhalefetteyiz. Muhalefette olmamızla övünmüyoruz. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi’nin mensupları, Cumhuriyet’in temellerini her daim savunmaya, tarihten ders çıkartmayarak kişisel çıkarları sebepleri ile ülkemiz üzerinden oyunlar oynamaya kalkışanlarla her dönem mücadele etmiştir. Bugüne kadar hiç kimseden, hiçbir cemaatten, hiç bir örgütten medet ummadık, kimsenin elini eteğini öpmedik. Hiç kimse ile aynı yağmurda ıslandıktan sonra, tek bir kişinin ilişkileri bozuldu diye ‘Ya biz kandırıldık’ demedik.

“KENDİ YAFTASINI BİZE YAPIŞTIRMASIN”

Partililerimiz her zaman eleştirisini bir birine yapar, fikirlerini sonuna kadar savunur ve bizi Cumhuriyetin çimentosu yapan şey de bu eleştiriler yapılırken ülkemizin çıkarlarından asla vazgeçmeyişimiz, tek bir kişinin hakkından bile ödün vermeyişimizdir. Bu ülke çok iktidar partisi gördü. Ancak şu anda hepsinin yerinde yeller esiyor. Cumhuriyet Halk Partisi her zaman bu ülkenin çıkarlarını koltuk sevdalılarına teslim etmemek için var gücü ile çalışacaktır. Hiç kimse kendi yaftasını bize yapıştırmaya kalkışmasın. Önce kendi hesabını kessin.”